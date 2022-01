Giulia Corrado elogiada

"Vive e deixa viver" é o lema que comanda a vida de Giulia Corrado, influenciadora que tem vindo a fazer sucesso nas redes sociais. A bela italiana partilha no Instagram, a um ritmo quase diário, situações do quotidiano, onde não faltam intensos treinos de ‘fitness’ no ginásio. Claro que, depois de tanto exercício, aproveita para relaxar com sessões de ioga para manter a calma. As poses sensuais que adota têm deleitado os internautas, que não têm regateado os elogios ao seu corpo curvilíneo.