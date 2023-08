E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa cor-de-rosa italiana está a delirar com o apagamento do apelido de Mattia Zaccagni do nome de Chiara Nasti. O detalhe confundiu milhões de fãs mas tudo aparenta ser mais um golpe publicitário da ‘instagrammer’. Ontem, o jogador da Lazio tinha publicado nas InstaStories o retrato de um jantar a dois sob o luar.