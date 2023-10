Gonçalo Guedes diverte-se com amigos até de madrugada

Ainda a recuperar a forma física depois de mais de cinco meses de paragem devido a lesão - que implicou uma cirurgia ao joelho esquerdo -, Gonçalo Guedes saiu para se divertir na noite de sábado, escreve o Correio da Manhã . Acompanhado de um grupo de amigos, o atacante do Benfica de 26 anos (emprestado pelo Wolverhampton) esteve, até bem perto das três da manhã, num restaurante/bar situado no Parque Eduardo VII, em Lisboa.O Benfica, recorde-se, prepara o jogo frente ao Lusitânia (Taça de Portugal), na sexta-feira, 20, e treinou no sábado. No domingo, os jogadores encarnados estiveram de folga.