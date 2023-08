Gonçalo Ramos, de 22 anos, e Margarida Amaral Domingues, de 21, estão a viver dias intensos em Paris, desde que o antigo jogador do Benfica mudou-se para o PSG. A namorada do craque tem partilhado vários momentos do seu dia em França, mas também vai revelando algumas imagens do casal. E assume que o avançado "é a melhor coisa de Paris".