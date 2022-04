Grace Boor competitiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O TikTok e o Instagram deram a Grace Boor um sucesso exponencial junto dos internautas. Apaixonada pelo ténis e pelo ‘fitness’, a modelo americana ganhou protagonismo com as sensuais fotografias e vídeos que foi publicando naquelas redes sociais. Empreendedora, criou a sua própria insígnia de biquínis para se afirmar no competitivo mundo da moda. A sua personalidade viva e espírito amigável têm-lhe granjeado fama e sucesso um pouco por todo o mundo, apesar dos seus jovens 22 anos de idade.