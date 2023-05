Grace Boor intocável

Nunca pensou seguir a carreira de modelo, uma vez que tem 1,65 metros de altura, mas outros valores se levantaram para fazer de Grace Boor uma das ‘instagrammers’ mais desejadas do momento. A bonita norte-americana tem arrasado as redes sociais em biquíni, e poucos são os que não lhe mandam piropos de desejo a cada publicação que faz. Esta adepta do surf também não se roga a lançar mais achas para a fogueira do desejo com frases tão subliminares como "intocável mas ainda o podes sentir" em mais um retrato deslumbrante numa praia de Miami.