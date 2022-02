A ex-miss Bumbum que se tornou conhecida por dizer que teve um affair com Cristiano Ronaldo está hospitalizada com problemas na gravidez. "Ela estava com muitas contrações e a tensão chegou a 18/11. O que nos preocupa é que [o bebé] Leon está com 33 semanas", anunciou a família de Andressa. Este é o segundo filho da ex-miss Bumbum, que é mãe de Arthur, de 19 anos.