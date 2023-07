Grealish apanhado com mão em hospedeira da British Airways em Ibiza: namorada está em Itália

As celebrações, bem regadas, de Jack Grealish depois dos títulos conquistados pelo Manchester City esta época - Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões - deram que falar, mas o jogador dos citizens não parece ter abrandado o ritmo. De férias em Ibiza o internacional inglês dos citizens continua a divertir-se à grande, segundo relata a imprensa inglesa.Grealish foi visto a dançar numa festa com uma mulher que envergava um biquíni azul escuro e um chapéu branco. O 'Daily Mail' garante tratar-se de uma hospedeira da British Airways chamada Dolly, que tem mais de 5 mil seguidores no Instagram.O jogador esteve a dançar, em clima de grande descontração, com a camisa desaboada e, mais tarde, foi apanhado com a mão na perna da mulher. Ela depois pousou a mão no ombro dele, mostrando alguma intimidade.Grealish namora com a modelo Sasha Attwood desde que ambos tinham 16 anos, uma relação que tem sido marcada por muitos altos e baixos. Segundo o 'Daily Mail', Sasha encontra-se nesta altura em Itália.