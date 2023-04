E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Erling Haaland está a ser alvo de chacota esta semana por causa do seu novo arranjo capilar com duas tranças perfeitas. A surpresa para os fãs do internacional norueguês foi total, para logo resvalarem para a gargalhada geral. E há mesmo quem o compare a Greta Thunberg, já que a conhecida ativista também tem o hábito de trançar o cabelo.