Haaland apanhado com namorada secreta em Marbella: Isabel tem 18 anos e joga futebol

A Noruega não está no Mundial e Erling Haaland aproveitou a pausa no campeonato inglês para ir até à sua mansão em Marbella juntamente com a namorada secreta.Segundo o 'The Sun', o avançado do Manchester City mantém há alguns meses uma relação com Isabel Haugseng Johansen, uma jovem de 18 anos, natural da sua terra natal, Bryne, que também joga futebol.Haaland e Isabel foram fotografados em Marbella e amigos próximos confirmaram ao jornal inglês a relação."Parece que é sério. A Isabel foi à Alemanha e a Inglaterra para ver o Erling e agora está com ele em Marbella", contou um amigo próximo de Haaland.Recorde-se que há uns meses o jogador, de 22 anos, disse numa entrevista que as bolas de futebol era as suas namoradas. "Durmo com as cinco de cada hat-trick que fiz. Deito-me na cama e estou bem com elas."