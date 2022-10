Haaland tem uma nova equipa: calma que não vai deixar o Manchester City

Dificilmente haverá melhor altura para ter Haaland como embaixador. Desde que se mudou para Inglaterra, está imparável. Por isso, a Breitling está especialmente satisfeita com esta contratação para a sua equipa de ALL-STARS do desporto. A equipa contava até agora com o basquetebolista Giannis Antetokounmpo, a snowboarder Chloe Kim e o jogador de futebol americano Trevor Lawrence, que se juntavam depois a outros nomes não desportivos, como Brad Pitt ou Charlize Theron. Aparentemente, nesta transferência de Haaland, as negociações também foram bastante mais simples do que as que o levaram do Dortmund para o City porque, como o próprio jogador admite, "sou fanático por relógios, e já era um enorme fã da marca." Leia o artigo completo na 'Must'.