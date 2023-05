Hailey Ray Kloot sonhadora

"O tempo é precioso", escreve Hailey Ray Kloot no Instagram, enquanto espera pelos dias mais quentes do verão. Nada que importune os internautas, já que, a cada foto que publica, a temperatura das emoções começa a subir de forma abismal. Nascida num país do frio que é o Canadá, a beldade troca de bom grado a neve pelo sol e as praias de areias douradas. Surf, ‘snorkeling’ e ‘wakeboard’ são os seus desportos favoritos, ela que nem sequer é uma adepta do ‘fitness’. E, como objetivo de vida, aconselha todas as mulheres a fazerem tudo para concretizarem os seus sonhos.