Hannah Brooke sempre arrasadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hannah Brooke não passou despercebida aos olheiros da moda, siderados pela beleza desta adepta dos desportos ao ar livre. Todavia, tem sido no mundo da música que a jovem americana tem dado cartas, muito à conta dos três ‘Ps’ – persistência, paixão e paciência – que regulam a sua vida. Aliás, ela própria sabe que atingir o sucesso não é uma questão de sorte mas antes o fruto de muito trabalho. As redes sociais têm sido importantíssimas para a cantora de ‘folk’ estar mais próxima dos seus fãs no Instagram, e são inúmeros os elogios que recebe pelo seu talento e pela sua esbelta figura.