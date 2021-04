Retratos sedutores e repletos de sensualidade no Instagram levaram Hannah Palmer aos píncaros da fama. Fanática do exercício físico, aproveita os momentos livres para manter a linha no ginásio, que muitos até consideram desnecessário, tal é a perfeição do seu corpo.





A modelo americana quer agora criar o seu próprio negócio na indústria da moda. Para esse projeto já abriu uma subscrição num portal para adultos, onde os fãs poderão apreciar produções mais deslumbrantes… desde que paguem para isso!