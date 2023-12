Hayley Maxfield: de jovem sonhadora a uma das caras mais populares do Instagram

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De jovem sonhadora a uma das caras mais populares do Instagram, a história de Hayley Maxfield está, contudo, longe de ser um encanto. Foram muitas as barreiras que esta modelo de 'fitness' teve de superar para chegar ao sucesso. A sua presença cativante continua a inspirar e a encantar milhares de raparigas em todo o mundo. E o estatuto de verdadeiro ícone do mundo da moda que alcançou liga-a às suas admiradoras, às quais transmite mensagens inspiradoras nas redes sociais.