Hjulmand e Bah almoçam juntos

Morten Hjulmand e Alexander Bah almoçaram juntos esta segunda-feira, em Lisboa. O churrasco num jardim foi revelado por Emilie, mulher do médio do Sporting, que também deu conta da presença da companheira do lateral do Benfica no repasto.Os dois futebolistas, recorde-se, conhecem-se da seleção dinamarquesa, onde estiveram juntos recentemente, na dupla jornada de apuramento para o Euro'2024.