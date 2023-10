Holly Treats: «Podes sempre apanhar uma sereia na tua rede»

"Podes sempre apanhar uma sereia na tua rede", brinca a bela Holly Treats com os quase 2 milhões que acompanham as suas peripécias no Instagram. Todavia, poucos acreditariam que esta estrela do 'fitness' faz parte da quarta geração de uma família dedicada às artes. Aprendeu a criar peças de joalharia com a mãe e montou a sua própria empresa para vender os artigos. E, nos tempos livres, tem ainda tempo para aquecer os corações mais frios com fotografias ousadas no portal para adultos OnlyFans.