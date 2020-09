Continua a 'guerra' entre Hulk e a ex-mulher. O jogador não gostou as mais recentes declarações de Iran Ângelo sobre a sobrinha, sua atual companheira, e fez um direto nas redes sociais para esclarecer toda a história "ponto por ponto, para que não haja mais mentiras, maldades e histórias mal contadas".





Hulk ignorou as vozes críticas e casou-se com a sobrinha da ex-mulher



"Ela [Iran] sabe muito bem quando a conheci e onde trabalhava, o que fazia. Não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos, pelos três seguro muitas coisas. Comecei a namorar e em menos de um mês ela engravidou, e eu disse-lhe 'não tem problema, vou assumir'. Veio Ian, Tiago e depois Alice. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada... Foi um acidente e eu como homem assumi", refere Hulk, que se mostrou indignado por a ex-mulher ter dito que deu tudo à sobrinha. No direto, o futebolisa brasileiro dirige-se diretamente a Iran Ângelo."O que você tinha antes de me conhecer? Aí você vem dizer que pagou faculdade para a Camila, silicone, deu carro, apartamento? Tem recibo de transferência bancária que fez para a Camila? Tem comprovativo de faculdade? Tem transferência de imóvel? É muito fácil sair contando mentiras. Iran, está na hora de parar essa palhaçada", refere Hulk.O jogador acrescenta que o casamento "não existia há anos" e que só o mantinha por causa dos filhos. Diz mesmo que quando ia de "férias para a Paraíba, fazia vida de solteira" e a mulher tinha consciência de tudo" mas "queria o status de esposa do Hulk".Hulk não se fica por aqui: "Você humilhava a minha família. Chegou a expulsar o meu pai e minha mãe do meu apartamento, a empurrar a minha mãe"."A única coisa que pega nesta história é o facto de Camila ser sobrinha de Iran. Fora isso, mais nada", frisou, revelando que apresentou uma queixa crime contra a ex-mulher."Se quiser, processe-me por este vídeo, eu tenho como provar tudo", finaliza.