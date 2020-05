Hulk quer desfazer sociedade com ex-marido da namorada que já foi sua 'sobrinha'

O avançado brasileiro Hulk entrou em conflito com os sócios numa cadeia de supermercados que detém em João Pessoa, no estado da Paraíba, acusando-os de má gestão. Segundo o site UOL, decorre inclusivamente um processo na 16.ª Vara Cível da Capital no Tribunal de Justiça da Paraíba.





O ex-jogador do FC Porto pede a destituição dos sócios, acusando-os cometerem diversas irregularidades, causando prejuízos na contabilidade da empresa. E a curiosidade aqui é que um desses sócios é Marcos Maciel Batista Ramos, ex-marido da sua atual namorada, Camila Ângelo.Recorde-se que o namoro com Camila causou celeuma na família porque ela era sobrinha da ex-mulher do craque.Numa ata de uma reunião da empresa, que o site UOL teve acesso, os sócios falam numa mudança de atitude de Hulk, que terá deixado de cumprir as suas obrigações societárias (para a aquisição de uma nova loja), dando a entender que essa alteração ter-se-ia ficado a dever ao relacionamento do jogador com a ex-mulher de um dos sócios."No apagar das luzes de 2019, as razões que motivaram o sócio Givanildo [nome de Hulk] vieram à tona. Se antes não se entendiam os motivos, com a comunicação de um novo relacionamento com a ex-esposa de um dos sócios do empreendimento, os motivos ficaram evidentes. Dessa forma, em resumo, o sócio inviabilizou a terceira loja (que traria equilíbrio financeiro à empresa), não aportou 1 milhão de reais ao qual estava obrigado contratualmente e, ainda, determinou que a empresa não pudesse constituir qualquer empréstimo, deixando-a numa situação financeira delicada", lê-se no documento.Hulk contesta o teor da ata. Além da ação cível para dissolver o empreendimento, também move contra os sócios uma ação penal cobrando esclarecimentos pelo conteúdo do documento. Nela, afirma que os sócios introduziram acusações que classifica como "caluniosas, difamatórias e injuriosas" na ata da reunião.