Ibrahimovic vai entrar no próximo filme de Astérix: sueco será Antivirus... um centurião romano

Amante do mundo das artes, Zlatan Ibrahimovic vai integrar o elenco do próximo filme de Astérix e Obélix, que estreia em 2022 e que vai chamar-se 'Império do Meio'. Já este ano o internacional sueco, de 39 anos, foi um dos apresentadores do Festival de San Remo.





O jogador do Milan, que vai assim estrear-se no grande ecrã, desempenhará o papel de um centurião romano chamado Antivirus. O diretor do filme, Guillaume Canet, será Astérix, enquanto que o papel de Obélix ficará entregue ao ator Gilles Lellouche, que substitui o conhecido Gérard Depardieu.Marion Cotillard será Cleopatra e Vincent Cassel interpretará Júlio César nesta nova aventura dos irredutíveis gauleses, que se recusam a ser dominados pelo império romano.Em princípio o 'Império do Meio' será filmado na China e nos estúdios da Bry-sur-Marne, em Francia.