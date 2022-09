Icardi acusa Wanda Nara de ser "tóxica nível 1000": «Em que ficamos? Estás solteira ou não?»

A relação entre Mauro Icardi e Wanda Nara está atravessar (uma vez mais) um período conturbado e com várias acusações de parte a parte. Mais recentemente, a modelo argentina, que também é a empresária do internacional italiano no mundo do futebol, veio a público anunciar que o laço com o avançado tinha sido novamente desfeito.

"Trata-se de um momento muito doloroso para mim. Mas, dada a minha exposição, as coisas que estão a ser reveladas e as especulações mediáticas, é preferível que o saibam por mim. Não tenho mais nada a acrescentar nem vou dar mais nenhum detalhe sobre esta separação. Por favor, peço que entendam que não se trata apenas de mim, mas também dos nossos filhos", disse na última sexta-feira, dia 23, a modelo.

As palavras foram prontamente desmentidas por Mauro Icardi, sublinhando que tudo não passava de uma brincadeira da mulher. "Os programas sobre fofocas vendem mentiras. Às vezes gostamos de brincar um pouco com tanta idiotice que eles inventam", escreveu o futebolista de 29 anos.

Esta segunda-feira, a jornalista Luli Fernández revelou ter conversado com Wanda Nara, que se terá mostrado completamente decidida a avançar com a separação de Icardi. "Ele pediu-lhe para ela sair a público e desmentir tudo e ela foi firme e disse-me no WhatsApp: 'Não vou negar nada, isto é uma decisão tomada'".

Farto das 'novelas' criadas por Wanda Nara, Mauro Icardi resolveu partilhar 'prints' das conversas que tem tido nos últimos dias com a modelo argentina. "Quando dás uma de solteira ou dizes sê-lo, mas na verdade és TÓXICA. TÓXICA nível 1000. No que ficamos? Estás solteira ou não?", questionou o ponta de lança do Galatasaray, através de 'stories' no Instagram, que entretanto já não estão disponíveis.