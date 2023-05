Icardi compra o carro mais caro do Mundo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ????O I????I (@mauroicardi)

Embora ontem tenha marcado dois dos quatro golos do Galatasaray, no, nos últimos tempos Mauro Icardi tem andado nas bocas do mundo mais pelas suas quezílias com Wanda Nara do que propriamente pelos seus dotes futebolísticos.Seja como for, dinheiro é coisa que não falta ao avançado argentino, que comprou, segundo a imprensa espanhola, o carro mais caro do Mundo. Trata-se um Rolls Royce Boat Tail, avaliado entre 23 e 25 milhões de euros.Este carro é totalmente fabricado à mão e os detalhes são personalizados. Conta com assentos em couro branco, detalhes de madeira, teto panorâmico e cortinas nas janelas. É 'puxado' por um motor 6.75 V12 e 563 cavalos.