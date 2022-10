Icardi deixa aviso Wanda Nara: «Se quer assim, então agora faremos tudo em público»

Mauro Icardi decidiu fazer um vivo na internet e esclarecer toda a polémica com Wanda Nara, que por estes dias ainda se encontra na Argentina a participar num programa de televisão. O jogador do Galatasaray garante que, contrariamente ao que a influencer disse, não está separado, e adianta que, pelas coisas que diz, a mulher é "alvo de chacota em todo o Mundo"."Antes de mais quero esclarecer que não estou louco nem doente ao partilhar uma foto da mãe das minhas filhas. Com a minha mulher, porque ainda estamos casados, não estamos divorciados, como dizem por aí. Obviamente conheço-a como ninguém, sei o tipo de pessoa que é, que sempre foi e que sempre a defendi", explicou o jogador argentino, que está na Turquia emprestado pelo PSG.Mas não deixou de lamentar algumas atitudes da modelo. "Estamos num ponto em que ela não tem defesa. Hoje em dia é alvo de chacota no Mundo inteiro, com o seu comportamento, com as suas atitudes, e a verdade é que não estou preparado para continuar a lidar com isto, a defender o indefensável."E prosseguiu: "Queria dizer-vos que há muita gente a dizer mentiras, mas agora chegou o momento de esclarecer algumas coisas. Não é do meu estilo fazer isto, mas há coisas que doem", explicou perante uma 'plateia' que chegou a ter 110 mil pessoas. "Até os seus filhos estão enojados com as suas ações. A forma de dizer publicamente as coisas... Nunca gostei disso, mas se quer assim, então agora faremos tudo em público e mostraremos a toda a gente como são as coisas na realidade. Não sou mentiroso, para o bem e para o mal digo sempre a verdade. Fartei-me de tanta mentira, de tanta invenção e agora vai ser assim."O jogador foi confrontado com a alegada relação extra-conjugal que teve no ano passado com a atriz argetina, China Suárez. Não entrou em detalhes sobre o que se passou, mas reconheceu que "isso desencadeou algo". "Mas ela sabe tudo o que se passou. Depois houve um perdão, não se se foi sincero ou não, e muitas coisas pelo meio. Na semana que vem logo veremos, falaremos e vamos tentar solucionar as coisas, mas não estamos divorciados. As coisas discutem-se pessoalmente, não com mensagenzitas a dizer 'separei-me'."