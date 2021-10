Icardi deixa de seguir Wanda Nara e questiona: «À noite vens pedir perdão. Em que ficamos?»

Em Itália já chamam à novela 'Wandagate', dado o fluxo noticioso diário sobre o tema. Mauro Icardi e a mulher, Wanda Nara, estão a passar por uma crise conjugal que pode ser minuciosamente seguida nas redes sociais, depois de a empresária ter descoberto que o avançado do PSG teria alegadamente tido uma relação com a atriz argentina Eugenia Suárez.





Certamente numa tentativa de se redimir, o jogador deixou no Instagram posts com 'juras de amor eterno' e pedidos de desculpa, deixou de seguir naquela rede social clubes, companheiros de equipa e amigos, passando a seguir apenas Wanda Nara. Mas nas últimas horas 'cortou' também a mulher, ou terá sido ela a bloqueá-lo, não ficou claro.Icardi partilhou uma storie que apagou uns minutos mais tarde. Era uma foto com Wanda Nara na cama, sobre a qual escreveu "quando estás em 'mood' [em modo] solteira no Instagram mas à noite vens pedir perdão!! Em que ficamos, Wanda Nara? Para mim não está claro."Depois de apagar esta storie, o avançado argentino escreveu outra: "Vou dormir. Boa noite, gente!"Icardi perdeu à conta de toda esta história alguns treinos no PSG, bem como o jogo da Champions com o Leipzig. O clube espera que o jogador resolva de uma vez por todas os seus problemas conjugais, de modo a concentrar-se de novo no futebol.Mas as polémicas com o casamento de Wanda e Icardi não ficam por aqui. Nos últimos dias apareceu uma transexual italiana, que garante ter tido relações com o jogador em 2019, quando ainda estava no Inter."O Icardi gosta da vida louca. Contactou-se por uma agência (que acompanhantes) perguntando-me se estava disponível para jantar. Escolheu-me a partir de um catálogo, eu nem sabia quem ele era porque não gosto de futebol", contou Guendalina Rodríguez num programa de rádio argentino."O Mauro pensava que eu era mulher, mas ele gosta da perversão e ficou encantado com o meu lado B. O Icardi gosta das miúdas 'tans', já houve um escândalo em 2014 ou 2015 com outra 'trans' argentina. Está com a Wanda Nara porque tem medo, ela é a sua empresária", acrescentou.