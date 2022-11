Icardi esquece Wanda Nara e já se fala em romance com jovem atriz turca de novelas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ¨ (@nuittdevrim)

Se para Wanda Nara a vida segue, segundo a imprensa argentina, ao lado do cantor L-Gante, Mauro Icardi parece não ter ficado a carpir mágoas depois de a mulher ter anunciado publicamente a separação.A imprensa internacional fala num possível romance do avançado do Galatasaray com uma famosa atriz turca de telenovelas. Trata-se de Devrim Özkan, de 24 anos.Os rumores surgiram na sequência de uma foto em que ambos surgem de mãos entrelaçadas junto a um grupo de pessoas, entre eles Lucas Torreira, companheiro de equipa de Icardi no Galatasaray.A jovem foi também vista nas bancadas do estádio do 'Gala' no último fim de semana, no dérbi com o Besiktas, o que adensou ainda mais os rumores.Alheia a tudo isto, Wanda Nara viajou para Londres com os seus cinco filhos. Ali encontrou-se com Maxi López, antigo futebolista argentino pai dos seus três filhos mais velhos.