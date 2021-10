Icardi falha treino do PSG: 'novela' com Wanda Nara fez com que viajasse até Milão para uma reconciliação

Mauro Icardi rompeu o silêncio e, após os inúmeros rumores que se instalaram sobre uma suposta infidelidade do jogador para com a sua mulher, Wanda Nara, publicou algumas fotos que apanharam de surpresa os fãs desta 'novela'.





View this post on Instagram A post shared by R C R (@mauroicardi)

A mulher do jogador tinha partilhado nas redes sociais, este sábado, uma imagem com uma legenda que dava a entender o fim do relacionamento de ambos:. Porém, um dia depois, foi a vez de Icardi se pronunciar sobre o assunto e, ao que parece, o casal pode ter-se juntado de novo.Após o escândalo entre o jogador e a empresária ter viralizado nas redes sociais, a emissora francesa ‘RMC Sport’ informou que o PSG autorizou, este domingo, o avançado argentino a falhar o treino por "motivos familiares". A mesma emissora também já tinha informado que no mesmo dia a mulher do futebolista tinha apanhado um avião, mais as suas filhas, com destino a Milão. Para surpresa dos adeptos, Icardi partilhou no final do dia uma foto de um momento de carinho entre ele a sua companheira na cidade italiana. Ao que parece, o futebolista poderá ter viajado até Itália para tentar reconciliar-se com a companheira, após o clube parisiense ter permitido que se ausentasse do treino deste domingo.Contudo, as publicações nas redes sociais do jogador não ficaram por ai. O futebolista do PSG partilhou ainda uma publicação onde felicita Wanda Nara pelo dia da mãe, que se celebrou este domingo na Argentina. "Dia feliz mamucha", escreveu Icardi junto a três fotografias suas com a mulher e os filhos. As publicações fizeram gerar ainda mais rumores. Porém, desta vez, apontam para uma possível reconciliação do casal.