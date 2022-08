Icardi pronuncia-se sobre rumores de divórcio após áudio de Wanda Nara

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R C R (@mauroicardi)

Mauro Icardi e Wanda Nara voltaram a ser notícia, depois de a influencer ter alegadamente admitido num áudio divulgado num programa de televisão na Argentina que estava a divorciar-se.Mas o avançado do PSG já recorreu às redes sociais para desmentir tudo. "Não sei quem me dá mais pena, se os que inventam coisas da minha vida, se os que acreditam", escreveu o jogador numa storie no Instagram.Depois de terem passado por uma crise conjugal no ano passado, motivada por uma alegada infidelidade de Icardi com uma atriz argentina, estas notícias foram motivadas por uma mensagem de voz que Wanda Nara terá deixado a uma empregada doméstica na Argentina, onde confirma estar a separar-se.