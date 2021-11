Icardi teve de contar a Wanda Nara tudo o que fez com a atriz no hotel: balneário do PSG também está a par

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R C R (@mauroicardi)

Nas redes sociais Mauro Icardi vai passando sinais de normalidade, com fotos de família e declarações de amor a Wanda Nara, isto embora subsistam dúvidas se o casal terá, efetivamente, feito as pazes.Mas na Argentina, a jornalista que ajudou a deflagrar o escândalo da suposta traição do jogador do PSG com "China" Eugenia Suárez conta que para voltar a cair nas boas graças da empresária o avançado teve de lhe contar tudo o que fez no encontro com a atriz na suite do luxuoso hotel em Paris. Os detalhes são conhecidos não apenas por Wanda Nara, mas também pelo balneário do PSG, pois Icardi tem sido 'bombardeado' pelos companheiros de equipa..."Icardi disse que ele e China apenas se beijaram porque ele estava com febre", contou Yanina Latorre, amiga de Wanda Nara, no programa de televisão 'Los Angeles de la Mañana', na Argentina. "Mas se alguém tem covid, um beijo é suficiente para transmitir a doença. Se estava com febre não devia ter ido, mas foi mesmo assim porque ela já lá estava. Esta é a versão de Icardi. Disse que só lá foi para não deixar a China em apuros. Isto só aconteceu porque o Icardi é um idiota."Depois, explicou que a escapada de Icardi teve lugar com a ajuda do cunhado, Jakob Von Plessen, o namorado de Zaira Nara, que tinha viajado com Wanda Nara para Milão. "O que vou contar nem a Wanda nem a Zaira sabem, mas o Jakob acabou por dormir no carro para dar cobertura ao Mauro", explicou Yanina Latorre. "Ele teve medo que a Zaira descobrisse e não se atreveu a gastar um euro para ficar num hotel".E por que razão não voltou, então, Jakob para casa? "A casa de Wanda em Paris está cheia de câmaras, ela teria percebido se ele tivesse voltado sozinho..."