Idas a bordéis e fotos com prostitutas: mulher de Rooney explica como lidou com o escândalo

Coleen Rooney é uma das protagonistas do documentário da 'Prime Video' sobre Wayne Rooney, antigo futebolista inglês do Manchester United. A bebida, os escândalos sexuais, as idas aos bordéis e as prostitutas foram temas que a mulher do agora treinador do Derby County falou abertamente.Coleen e Rooney começaram a namorar aos 16 anos, passaram por situações muito atribuladas, mas o casamento resistiu. "Não estaria aqui se não o tivesse perdoado", explica Coleen, que conheceu Wayne com 12 anos."Penso que quando tinha uns 11 ou 12 anos eu já sabia que queria casar com ela e disse-lhe isso naquela altura", recorda o antigo avançado."Ele tem muito charme e foi assim que me conquistou à medida que fomos crescendo. Quanto mais eu dizia que não mais ele dizia 'um dia vamos sair os dois'", refere, por sua vez, Coleen, que é mãe de quatro rapazes.Só que em 2004 o casal passou por uma grave crise, quando a imprensa noticiou que Wayne visitava bordéis, acabando por ser publicadas fotos do ex-jogador com três prostitutas. "Da primeira vez éramos tão novos e houve muita discussão. Eu sabia que as pessoas com quem ele se dava não eram boas. Pessoas muito simpáticas, mas que quando estavam juntas, com álcool à mistura, não resultava em nada de bom. Disse-lhe isso desde o primeiro dia", explicou a mulher do ex-futebolista."Eu não queria que ele deixasse de ver os amigos, mas não queria que saísse com eles porque metiam-se em situações complicadas", acrescentou.Ele admitiu que de facto era assim: "Coloquei-me numa má posição. E quando se está num mau lugar e há álcool envolvido, tomam-se más decisões. Depois sofre-se as consequências. Foi isso que aconteceu. O meu amor pela Coleen não desapareceu, mas aquilo aconteceu. Foi uma má decisão, mas coloquei as mãos para cima e superámos isso."Coleen reconheceu que teve a ajuda da família. "Quando se tomam aquelas decisões temos de nos focar no que queremos e não no que dizem as outras pessoas, porque há muita gente a dizer coisas diferentes. 'Por que razão ela vai voltar para ele?' Obviamente ouvi as pessoas que me interessavam, a minha mãe e o meu pai dão-me sempre uma perspetiva positiva das coisas."No entanto, ela admite que as crianças foram um fator importante na decisão que tomou de perdoar o marido. "Foi uma parte importante, mas nós amamo-nos. Felizmente ele aprendeu e não se mete naquele tipo de situações horríveis. Mas aconteceu e tenho de viver com isso, se não conseguisse teria terminado a relação."Mas, terá Coleen perdoado verdadeiramente o marido? "A vida continua e temos de seguir em frente. Nós seguimos em frente. Mas o comportamento, não. É inaceitável. Perdão diria que é diferente. Não é aceitável o que ele fez, mas aconteceu. Perdoei mas foi inaceitável. Agora falamos sobre o assunto normalmente, já não tenho a raiva que tinha naquela altura... Acho incrível estarmos como estamos hoje. Somos uns sortudos porque tivemos a força para nos aguentarmos, foi algo que trabalhámos arduamente. Não estaria aqui se não o tivesse perdoado."Rooney mostra-se arrependido. "É importante que os meus companheiros de equipa, amigos e família se lembrem de mim pelo que eu fui e não pelo que diz. Coisas que aconteceram no passado, com miúdas, por exemplo. Coisas que me arrependo. É algo que sinto que ficou agarrado ao meu nome."