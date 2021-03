Iker Casillas e Sara Carbonero separam-se: como fica o património de milhões do casal

Depois de uma longa história de amor que encantou os espanhóis e não só, a jornalista Sara Carbonero e o ex-guarda-redes Iker Casillas oficializaram a separação. Da relação ficam dois filhos, Martín e Lucas, bem como um vasto património.





Segundo a imprensa do país vizinho, Sara e Iker tinham contas bancárias separadas e não têm qualquer propriedade conjunta.Entre propriedades, investimentos imobiliários e outros bens, o ex-jogador do FC Porto tem um património avaliado em 350 milhões de euros. Possui quatro empresas que geram cerca de 25 milhões de euros por ano.Em 2000 o guarda-redes fundou a Ikerca, S.L., dedicada ao investimento imobiliário; 15 anos mais tarde fundou a Casillas World S.L., que gere os seus direitos de imagem.Iker tem outras cinco propriedades, casas e apartamentos sediadas em zonas nobres de Espanha e que também estão também avaliados em muitos milhões.Já a jornalista teria em 2019 um ativo avaliado em 1,1 milhões de euros, muito graças à empresa Recuerdos de Sudáfrica S.L., que fundou em 2010 depois de ter estado no Mundial da África do Sul, onde iniciou a sua relação com o guarda-redes.Ela tem também propriedades na sua terra natal, além de uma empresa de roupa juntamente com uma amiga, criada em 2015, que gera meio milhão de euros por ano.