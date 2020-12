Imprensa argentina revela áudio onde Maradona explica por que não foi ao casamento da filha

Uma mensagem de voz enviada por Diego Armando Maradona a partir do Dubai ao seu advogado, Matías Morla, a explicar por que motivo não compareceu no casamento da filha mais nova foi agora divulgado pela imprensa argentina.





Dalma Maradona casou em 2018 com Andrés Caldarelli, a boda contou com 350 convidados mas o pai não compareceu. Meses antes a filha de El Pibe foi ao Dubai tentar sanar as diferenças, diferenças que eram então causadas pelo namoro de Maradona com Rocío Oliva, uma mulher muito mais nova que o antigo craque.No dia do casamento esperava-se o aparecimento surpresa de Maradona de helicóptero, mas isso nunca chegou a acontecer. E agora sabe-se porquê."Está confirmado Mati [Morla], não vou. Está confirmado que não vou, entendes? Além de serem ladrões, agora agarram-se às minhas irmãs, que não lhes fizeram nada", dizia Maradona, então treinador do Al Fujairah."A Lily, a Kity, a Ana deram de comer mil vezes às minhas filhas quando elas tinham fome. Faziam comida às 2 da manhã no verão. Confirma, confirma também às minhas irmãs que não vou a nenhum casamento", acrescentou El Pibe.Fica assim esclarecido que o motivo da ausência de Maradona do casamento da filha foi o facto de Dalma não ter convidado as tias.