Imprensa espanhola revela detalhes da mulher que acabou com o casamento de Piqué e Shakira

A separação de Shakira e Gerard Piqué continua a dar que falar em Espanha, com os rumores de infidelidade por parte do central do Barcelona a ganharem cada vez mais espaço nas revistas cor de rosa.Piqué mudou-se para um apartamento "de solteiro" em Barcelona, segundo testemunham vários vizinhos, depois de a cantora colombiana o ter apanhado com outra mulher. Ela entretanto foi de férias para Ibiza com os filhos.Ao que parece nos últimos tempos Piqué tem frequentado a noite de Barcelona na companhia de Riqui Puig, também jogador do Barcelona, e de várias mulheres. A revista 'Cuore' dá detalhes da jovem que terá conquistado o coração do jogador, ao ponto de Piqué colocar em causa a sua relação de 11 anos com Shakira.Segundo o jornalista Emilio Pérez de Rozas, da revista 'Cuore', Piqué foi infiel a Shakira com "uma jovem loira de uns 20 anos, que estuda e trabalha como hospedeira de eventos".