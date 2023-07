Imprensa revela que Wanda Nara sofre de leucemia: mulher de Icardi esclarece a situação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanda nara (@wanda_nara)

A imprensa argentina noticiou que Wanda Nara foi internada no Sanatorio Los Arcos, em Buenos Aires, e mais tarde o jornalista Jorge Lanata revelava no seu programa na Radio Mitre que a mulher de Mauro Icardi sofre de leucemia. Agora, a influencer fez uma publicação nas redes sociais a esclarecer que não tem ainda um diagnóstico confirmado."Quero contar-vos o que aconteceu. Na quarta-feira decidi por minha conta realizar umas análises de rotina, como sempre faço uma vez por ano. Alguns valores não estavam bem e tomei a decisão de me internar, para complementar outros exames, que estavam bem. Na quinta-feira, também por decisão minha, saí da clínica para fazer mais exames num lugar especializado. Fi-lo para ter informação complementar aos resultados dos primeiros exames", explicou a argentina no Instagram."Como qualquer mãe, tentei esconder dos meus filhos os meus medos e as minhas angústias. Sobretudo porque não tinha um diagnóstico certo. Lamentavelmente, na sexta-feira eles receberam através de um jornalista um diagnóstico que nem eu mesma tinha. A Medicina não é exata e naquele momento nem tinham passado 24 horas do primeiro exame. Sempre quis que os meus filhos soubessem tudo por mim, sempre falei com eles e agora não seria exceção. Mas tinha decidido fazê-lo com mais resultados nas mãos, sobretudo no meu tempo", acrescentou Wanda Nara.A finalizar, deixou agradecimentos à família e aos seguidores. "Estou na minha casa, à espera de mais exames e a seguir as indicações dos profissionais que me acompanham. Vou manter tudo na minha intimidade, sobretudo para resguardar os meus filhos."