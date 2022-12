Inês Degener Tomaz: Férias no deserto

De férias no Dubai, ao lado de Bernardo Silva, Inês Degener Tomaz tem-se divertido a mostrar no Instagram como os dias têm sido passados. Se na quinta-feira estiveram na praia a ganhar uma pele mais bronzeada, ontem optaram por uma experiência diferente no meio do deserto.E até houve tempo para alimentarem à mão um grupo de gazelas. Um momento que não vão esquecer tão cedo.