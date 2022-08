Inès Trocchia é conhecida pelo apoio incondicional ao Inter Milão mas não será a sua equipa a ganhar esta época a liga italiana. Segundo os prognósticos da modelo, que já posou para a ‘Playboy’, será a AS Roma de José Mourinho a levantar a taça no final do campeonato. As críticas foram imediatas mas ninguém encontrou defeitos físicos na rapariga.