Inspiração Mikayla Demaiter

Mikayla Demaiter continua a deslumbrar os internautas que pululam nas redes sociais em busca da beleza feminina. A antiga guarda-redes de hóquei no gelo tem sabiamente gerido uma carreira de modelo que cresce a olhos vistos. Com um estilo de vida vegetariano e uma extenuante rotina de ‘fitness’, a modelo continua a ser uma inspiração para as mulheres. E, para quem ande mais distraído, tem sempre uma resposta pronta."As minhas desculpas, não queria deixá-los sem palavras", comentou numa das suas mais recentes publicações.