Inveja de Vlada Goldenvi

Vlada Goldenvi adora fazer inveja aos milhares de fãs que seguem as suas ‘aventuras’ marítimas no Instagram. Instalada de armas e bagagens na Cidade dos Anjos, a modelo adora começar o dia a dar uns bons mergulhos nas praias de Santa Monica ou Malibu."Inverno em Los Angeles", brinca a beldade, indiferente ao frio que se faz sentir em grande parte do hemisfério norte do planeta. "Corpo perfeito, rapariga linda", elogiou um dos seguidores, enfeitiçado pela beleza que a jovem transpira.