Invulgar Julianne Steege

Não é muito vulgar uma modelo ter a paixão de trabalhar dos dois lados da câmara fotográfica. Arrojada em produções elaboradas onde revelas as linhas belas do seu corpo, Julianne Steege também adora ser ela a retratar o mundo que a envolve. Logo pela manhã, esta adepta do ‘fitness’ encontra os seus momentos de paz a fotografar o nascer do sol, de preferência numa praia deserta ou no topo de um arranha-céus. "Espero que possas sentir o mesmo que senti nesta ligação com a tranquilidade que se pode encontrar em qualquer lugar", escreve a modelo em tom poético.