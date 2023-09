Irina Shayk em triângulo amoroso

Irina Shayk, 37 anos, estará a viver um triângulo amoroso com Bradley Cooper, o seu ex-companheiro e pai da sua filha de 6 anos, Lea, e Tom Brady, que se divorciou de Gisele Bündchen em 2022. Desde julho, a modelo russa tem sido vista em vários encontros com o antigo jogador de futebol americano, tendo inclusive sido vista a sair do apartamento dele. Mas em agosto Irina passou férias em Itália com Bradley, reacendendo as especulações sobre uma possível reconciliação.