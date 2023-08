E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os amigos de Irina Shayk estão preocupados com ela, pois ao que parece a relação com o ex de Gisele Bündchen, Tom Brady, é mesmo a sério e ela quer preservar a ligação a todo o custo. A manequim russa, de 37 anos, tem-se mantido isolada de tudo e de todos, pois não quer que transpire para fora qualquer informação sobre os encontros entre os dois. "Ela tem medo que ele se assuste e que fuja", garante fonte próxima.