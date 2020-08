A aproveitar a estadia do irmão Neymar em Portugal, devido à presença nas meias-finais da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, Rafaella Santos viajou também para a capital portuguesa para passar alguns dias de férias.





Ver esta publicação no Instagram I #eurosummer Uma publicação partilhada por Rafa (@rafaella) a 15 de Ago, 2020 às 8:37 PDT

A modelo brasileira recorreu este sábado às redes sociais para partilhar uma fotografia com os seus seguidores, na zona de Cascais, com a legenda: "Eu amo", como pode ler-se na publicação na sua página do Instagram.