Irmã de Ronaldo diz a seguidora: «As pessoas pensam que a minha profissão é ser irmã do cara»

Kátia Aveiro explicou no Instagram que tem uma profissão e que não depende de Cristiano Ronaldo.A irmã do craque do Manchester United foi confrontada com esta questão por uma seguidora numa sessão de perguntas que acedeu responder no Instagram. "Fazes algo profissionalmente que não seja público?"Kátia, que vive no Brasil, explicou: "Faço sim querida, as pessoas pensam que a minha a profissão é ser irmã do cara. Mas sim, felizmente tenho os meus 'galhos' (graças a Deus)."