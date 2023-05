Irmão de Shakira terá agredido Piqué após forte discussão: espanhóis avançam com novos dados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gerard Piqué visitou recentemente os filhos em Miami, cidade norte-americana para onde Shakira se mudou com os descendentes, mas a situação complicou-se ao ponto de o ex-jogador e a cantora terem tido uma forte discussão.Segundo dá conta Verónica Bastos, apresentadora do programa 'La mesa caliente' da Telemundo, Tonino Mebarak, irmão de Shakira, interveio para confrontar o antigo internacional espanhol e partiu para a agressão. "Ao que parece, a discussão foi tão violenta que o irmão de Shakira começou a bater em Piqué para defender a irmã", contou Verónica Bastos, reforçando, ainda assim, que nenhum dos envolvidos confirmou publicamente a veracidade dos factos relatados.A polícia terá sido chamada ao local, de acordo com rumores, ainda que não exista qualquer registo das autoridades sobre este caso. "Nós procurámos, mas não existe um relatório policial sobre o referido incidente", explicou ainda a comunicadora.