Isabel Figueira assume namoro

Oito meses depois de terem começado a namorar, Isabel Figueira e Luís Santos, filho do selecionador nacional Fernando Santos, surgiram lado a lado como namorados. O casal esteve junto na festa de verão da TVI, cumprindo o desejo da atriz de surgir ao lado do agora namorado oficial num evento que tivesse significado especial. "Estamos a passar férias na Quinta do Lago... e queria mostrar-lhe o meu mundo". Luís mostrou-se feliz e curioso com esta nova realidade ao lado da namorada.