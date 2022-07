E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A viver uma fase feliz, Isabel Figueira, ex-mulher de César Peixoto, recordou a depressão que sofreu há 11 anos e deixou um alerta sobre os problemas psicológicos. “A saúde mental de todos nós deve ser vista de uma forma cuidadosa. É um tema que é visto com muito preconceito, as pessoas falam do tema de uma forma leviana…”.