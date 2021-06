«Isto é apenas o início»: namorada de Rúben Dias aplaude jogador do ano da Premier League

Rúben Dias foi eleito jogador do ano da Premier League e a namorada, April Ivy, não escondeu o orgulho pela distinção do jogador do Manchester City.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por APRIL IVY (@aprilivymusic)

"Tão orgulhosa de ti!!! Parabéns meu amor por teres sido considerado o melhor jogador da época! Continua a brilhar, isto é apenas o início", escreveu a cantora na legenda de uma fotografia que partilhou do casal nas redes sociais.O ex-jogador do Benfica tornou-se o segundo futebolista luso a conquistar o troféu, depois de Cristiano Ronaldo (2006/07 e 2007/08), e o quatro central, sucedendo ao sérvio Nemanja Vidic (Manchester United), ao belga Vincent Kompany (City) e ao holandês Virgil van Dijk (Liverpool)."(Rúben) Dias foi uma peça central no terceiro título do Manchester City em quatro anos, ao ter um impacto imediato desde a sua transferência do Benfica em setembro de 2020", escreveu a Premier League, no anúncio do vencedor do troféu.De acordo com a organização, Rúben Dias "emergiu como o líder do setor recuado" do City, que conseguiu uma série de 15 vitórias consecutivas na prova, "a quarta maior da história".A Premier League lembra ainda que Rúben Dias contribuiu para 15 jogos sem sofrer golos do City, somando 23 vitórias em 32 jogos, para bater na votação, entre outros, o compatriota Bruno Fernandes, médio do Manchester United.Também estavam entre os nomeados Kevin De Bruye (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Mason Mount (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool) e Tomas Soucek (West Ham).O vencedor do prémio é determinado pela combinação da votação do público, dos 20 capitães das equipas da Premier Legue e um painel de especialistas de futebol.