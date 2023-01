Ivana Knöll: «Alguns jogadores mandavam-me mensagens no Mundial e depois pediam desculpa de manhã»

Ivana Knöll, antiga miss Croácia, tornou-se numa verdadeira celebridade durante o Mundial do Qatar. À parte do que acontecia dentro do relvado, a modelo e influencer digital era a principal atração nas bancadas durante os jogos da sua Croácia, com visuais arrojados que, enquanto não soava o apito inicial, roubavam a atenção de grande parte dos presentes nos estádios... e não só.

Em declarações ao portal norte-americano 'Barstool Sports', Ivana Knöll revelou ter recebido mensagens de alguns jogadores que estavam a competir no Mundial'2022, afirmando não responder-lhes até que fossem eliminados da competição. "Recordo-me que alguns jogadores enviavam-me mensagens a perguntar como eu estava e esse tipo de coisas. Alguns pediam desculpa na manhã seguinte, antes dos jogos. Eu não lhes respondia até perderem", confessou.

Sem revelar o conteúdo das mensagens que recebia ou trocava, Ivana Knöll sublinhou não estar à procura amor, mas sim em fazer as pessoas sorrirem. "Eu apenas me divirto com toda a gente. Acredito que as pessoas gostem de mim porque sou bonita. Não tenho interesse em conhecer ninguém. A minha intenção é fazer as pessoas sorrirem, isso é tudo para mim."