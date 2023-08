Ivana Knoll encanta pela Europa

Musa do Campeonato do Mundo 2022, a croata Ivana Knoll tem provado que consegue dar nas vistas muito além das bancadas. Com milhões de seguidores nas redes sociais depois do sucesso no Qatar, a modelo faz questão de mostrar que tem passado o verão a encantar praias e piscinas pela Europa fora ... desde Cannes a Ibiza, passando por Mykonos onde até se mostrou ao lado do ex-basquetebolista Shaquille O'Neal.