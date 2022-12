Ivana Knoll: Sem medo da lei 

Ivana Knoll tem sido vista pelos adeptos como a beleza deste Mundial e já sabe que pode prolongar a estada no Qatar dada a qualificação da Croácia para os oitavos. Não obstante as leis conservadoras do país, a croata que tem arrancado suspiros aos espetadores do torneio explicou ao TMZ que não teve até ao momento qualquer problema com a lei:"Nunca tive medo de ser detida pelo que sou, não acho que possa magoar alguém com um biquíni", disse.