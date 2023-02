E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ivana Knoll, a croata que causou furor nas bancadas do Mundial do Qatar continua a gozar da fama que angariou durante o torneio e está a viajar pela Europa. Depois de ver que a sua visita ao estádio do Arsenal fora noticiada pela imprensa espanhola, a sensual modelo deu a entender que irá visitar o país vizinho. Será que se segue Portugal?